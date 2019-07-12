فيدرر يسحق نادال ويصعد إلى نهائي ويمبلدون للتنس

وصل السويسري روجيه فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبه على الإسباني نادال.

أقيمت مباراة قبل النهائي في البطولة العالمية مساء اليوم، وتمكن فيها فيدرر من حسمها بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

واعتبر هذا الفوز الـ16 لفيدرر على نادال ضمن المواجهات بينهما التي وصل عددها إلى 40.

ويلتقي فيدرر مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي المسابقة، وهي المرة الـ12 له في النهائي.

وفيدرر هو المصنف الثالث عالميا في لعبة التنس، وإذا فاز بالبطولة سيكون هذا لقبه التاسع في منافسات بطولة ويمبلدون، ويرفع عدد ألقابه في "الجراند سلام" إلى اللقب الـ21.