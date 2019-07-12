فيدرر يسحق نادال ويصعد إلى نهائي ويمبلدون للتنس

أقيمت مباراة قبل النهائي في البطولة العالمية مساء اليوم، وتمكن فيها فيدرر من حسمها بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.
Official sponsor of good mood— BUU| Ahmed (@aebe22) July 12, 2019
#Wimbledon#روجر_فيدرر pic.twitter.com/aPKBwo7pEw
واعتبر هذا الفوز الـ16 لفيدرر على نادال ضمن المواجهات بينهما التي وصل عددها إلى 40.
ويلتقي فيدرر مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي المسابقة، وهي المرة الـ12 له في النهائي.
وفيدرر هو المصنف الثالث عالميا في لعبة التنس، وإذا فاز بالبطولة سيكون هذا لقبه التاسع في منافسات بطولة ويمبلدون، ويرفع عدد ألقابه في "الجراند سلام" إلى اللقب الـ21.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)