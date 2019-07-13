غريزمان يحدث أزمة بين أتليتكو مدريد وبرشلونة

وأضافت التقارير أن "أتليتكو" يشتكي مسألة تعاقد برشلونة مع غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية، حسبما نقلت "فرانس 24".

وأكدت صحيفة صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي "عقوبة على برشلونة واللاعب".

وأعلن برشلونة بشكل الحاصل على الليغا الإسبانية رسميا ضم غريزمان، وسارع أتلتيكو إلى الاعتراض على الصفقة، ويمتد عقد اللاعب مع برشلونة حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو الذي كان يربطه باللاعب عقدا حتى 2023.

وليست هذه المرة الأولى التي يعترض فيها "أتليتكو" على ضم غريزمان فقد رفع إلى الفيفا في 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض النادي المدريدي تأكيد ما ورد في التقارير الصحفية.

وتوج غريزمان صيف عام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، وأنهى الاعلان الأخذ والرد حول مستقبل الفرنسي في مدريد، لاسيما وأن اللاعب كان قد أعلن في أيار/مايو الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من دون تحديد وجهته.

ورد أتلتيكو الذي تدهورت علاقاته مع اللاعب مؤخرا، وصولا الى امتناع الأخير عن الحضور الأحد للالتحاق باستئناف التداريب الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه إنه "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائري من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من تموز/يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو مدريد أنه "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيرا إلى أنه يعتقد "أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".