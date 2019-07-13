سيمونا هاليب تهزم سيرينا وليامز وتصبح أول رومانية تحرز لقب الفردي في بطولة ويمبلدون للتنس

وهذا ثاني ألقاب "هاليب" في البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

“It was my mom’s dream. … The day came, so thanks to my parents”



Simona Halep made history against Serena. Crowned first-ever Romanian #Wimbledon singles champion. pic.twitter.com/wQSFhYYL9W — Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2019

“It was my Mum’s dream for me. She said if I wanted to do something in tennis I have to play the final of Wimbledon, so today the day came”#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/XK7qvZ2XC9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

وحرمت الخسارة اللاعبة الأمريكية، سيرينا وليامز، من معادلة رقم مارغريت كورت، الحائزة على 24 لقبا كبيرا في منافسات الفردي.

وكانت سيمونا هاليب قالت قبل مواجهتها سيرينا وليامز في النهائي: "إنه شعور رائع. أشعر بحماس كبير لا يخلو من التوتر. إنها واحدة من أفضل لحظات حياتي وأحاول الاستمتاع بها".

وتابعت: "أحاول التمسك بالروح القتالية حتى نهاية المشوار لأنني أريد الفوز بلقب هذه البطولة".