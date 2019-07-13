من عالم الاستثمار للفوز برئاسة "النصر" السعودي... من هو صفوان السويكت

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في نادي النصر السعودي، اليوم السبت فوز صفوان السويكت، رسميا، برئاسته، لمدة 4 سنوات.

وحصل صفوان السويكت، الذي تقدم بملفه لرئاسة نادي النصر في فترة الترشح الثالثة، على أكثر من 99% من أصوات الناخبين، بعدما حصد 5463 صوتا، بينما حصل نصر النصر على 7 أصوات وصالح الأطرم على 3 أصوات.

واختار "السويكت" في قائمته كلا من المهندس سهيل القاسم نائبا للرئيس وفهد الطيار وعبد الرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.

الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً منتخباً لمجلس إدارة نادي #النصر لمدة أربع سنوات 💛#صفوان_السويكت_رئيس_النصر pic.twitter.com/pZH3SFNYpp — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 13, 2019

وفي أول تصريحات له عقب فوزه بمقعد رئاسة الدوري السعودي، قال صفوان سويكت لجماهير النصر: "القادم أجمل وأفضل وأروع وأقوى بإذن الله، أريد منكم دعم النادي بالحضور للمباريات، وأبشركم بالخير"، وفقا لموقع "جول".

وتابع: "ناديكم قوي، وأنا واحد منكم، أنا مشجع للنصر قبل أن أكون رئيس مجلس إدارة النادي".

وقال الرئيس الجديد للنصر السعودي، في تصريحات أخرى أنه يعد جماهير "العالمي" بسيل لا ينقطع.

صفوان السويكت في سطور

يعد صفوان السويكت من الأسماء البارزة والمعروفة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، فهو حاصل على شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء بتقدير عام "ممتاز"، في عام 2007.

وفي عام 2010، أتم صفوان السويكت الجزء الأول من الشهادة المتخصصة العالية، والتي تعادل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من معهد "INCEIF".

وفي نفس العام، حصل رئيس النصر الجديد على ماجستير العلوم في التمويل والاستثمار البنكي من كلية إدارة الأعمال، بتقدير عام "ممتاز"، من جامعة ريدنغ بالمملكة المتحدة.

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الدكتور صفوان بن سليمان السويكت بعد انتخابه رئيساً لمجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/ryyCJx1vXI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 13, 2019

وحصل صفوان السويكت على الدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء، بتقدير عام ممتاز، في عام 2016.

ولا تقل خبرات السويكت العملية في الحياة عن خبراته العلمية، فهو كان ولا يزال اسما معروفا في سماء الاستثمار داخل المملكة وخارجها، كما أنه عمل محاميا معتمدا لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وأصبح مستشارا اقتصاديا معتمدا لدى وزارة التجارة السعودية.