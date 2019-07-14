يوفنتوس يتوصل لإتفاق مع أياكس بشأن دي ليخت والإعلان غدا

توصلت إدارتا ناديي أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس الإيطالي إلى إغلاق صفقة انتقال المدافع الهولندي، ماتيس دي ليخت، قادما إلى الفريق الإيطالي بصفقة انتقال وصلت لـ70 مليون يورو بالإضافة لحوافز إضافية كبيرة.

قطع نادي يوفنتوس الإيطالي الطريق على أندية كبيرة حاولت شراء اللاعب مثل نادي برشلونة الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث تم الإتفاق بين الناديين في ساعات الصباح الأولى من اليوم بعد محادثات استمرت لوقت متأخر من ليلة الأمس بين إداري الناديين ووكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، لإكمال إجراءات انتقال الهولندي إلى "السيدة العجوز".

وبحسب صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" فإن اللاعب يمكن أن يصل مساء اليوم إلى النادي أو غدا صباحا على أكبر تقدير من أجل إجراء الفحوصات الطبية واستكمال إجراءات توقيع العقد.

وأكدت الصحيفة بأن ثمن صفقة الانتقال وصل لـ70 مليون يورو يدفعها النادي الإيطالي لاياكس الهولندي بالإضافة لعدد من الحوافز التي سيحصل عليها النادي الهولندي لاحقا في حال تحقيق يوفنتوس للبطولات.