بطل الفنون القتالية نورمحمدوف يشارك بتحدي الزجاجة على طريقته (فيديو)

شارك البطل الروسي، حبيب نورمحمدوف، بتحدي الزجاجة، الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة بين صفوف المشاهير.

المقاتل الروسي شارك بطريقة خاصة بالتحدي، في الوقت الذي قام به المشاركون بفتح الزجاجة مستخدمين ركلة خلفية.

قام نورحمدوف بفتحها على طريقته الخاصة وبضربة يد سريعة، أدت إلى تطاير غطاء الزجاجة.

يذكر بأن البطل الروسي سيشارك يوم 7 سبتمبر/أيلول في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في نزال ضد داستن بوريه.

وستكون هذه المرة الثانية التي سيدافع فيها البطل الروسي عن لقبه بعد 9 أشهر من الإيقاف، الذي أصدرته لجنة نيفادا الرياضية بعد أحداث نزاله أمام الإيرلندي ماكغريغور في أكتوبر/تشرين الأول 2018.