إقبال كبير على تذاكر كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن عدد الطلبات المقدمة لحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" في المرحلة الأولى من المبيعات بلغ 19,3 مليون.

وتقدم 19.3 مليون شخص لحجز تذاكر مباريات البطولة المقررة في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ 60 لانطلاق البطولة، والمدن هي: أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وبطرسبورغ.

وتقدم لحجز تذاكر المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن 1.9 مليون طلب.

وبلغ عدد طلبات تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستستضيفها العاصمة الإيطالية روما 540 ألفا.

أما تذاكر المباريات التي ستلعب في مدينة بطرسبورغ الروسية، فحظيت بنحو مليون طلب (994.617 ألف طلب)، وشكل أبناء المدينة نسبة 81% من أعداد الطلبات.

وستستضيف بطرسبورغ 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات (في 13 و17 و22 يونيو)، وواحدة في الدور ربع النهائي (في 3 يوليو).

وبدأت المرحلة الأولى من المبيعات من 12 يونيو الماضي ولغاية 12 يوليو الجاري.