سرقة حوار حصري لنيمار مع التلفزيون البرازيلي

وأكدت التقارير أن نيمار تحدث خلال الحوار الذي تم سرقته عن أبرز المشاكل التي تواجهه في الوقت الحالي، وعن قضية الاغتصاب المتهم فيها وإمكانية انتقاله إلى برشلونة.

وكان من المفترض بث المقابلة، اليوم الاثنين، في منتصف النهار بتوقيت وسط أوروبا، على التلفزيون البرازيلي.

Reporter stacji „Aqui na Band”, dla której Neymar zrobił wywiad powiedział, że ma ważne informacje dotyczące przyszłości Neymara, ale ich wywiad został skradziony. Mają nadzieje, że uda się go przywrócić i przedstawić w całości.



😄😄😄 — Daniel (@_BarcaInfo) ١٥ يوليو ٢٠١٩

وبحسب شبكة "UOL Esporte" البرازيلية، فإن سيارة الصحفي الذي أجرى المقابلة مع نيمار، سرقها لصوص، وكان مُقررًا بث الحوار أولا يوم الجمعة ولكن تم تغيير الموعد إلى اليوم الإثنين.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه قد تتوفر نسخة أخرى من المقابلة، بعدما اتصلت قناة على موقع "يوتيوب" بالتلفزيون البرازيلي وأبلغتهم أنه كان لديها كاميرا حاضرة أثناء اللقاء.