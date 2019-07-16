بمشاركة 5 دول حتى الآن... حسم موعد "خليجي 24" في الدوحة

ووفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أعلن المكتب التنفيذي إقامة "خليجي 24" بالدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول، حيث تم تقديم الموعد بعد قرار الفيفا بإسناد تنظيم مونديال الأندية 2019 و2020 إلى الدوحة.
وأكد البيان أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الهامة في مقدمتها اعتماد موعد إقامة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين، كما تمت مناقشة التعديلات التي رفعتها لجنة تعديل اللوائح وتم الموافقة عليها مع المزيد من دراستها الإضافية ليتم اعتمادها بشكلها النهائي.
ومن المنتظر إقامة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات أكدت اتحاداتها موافقاتها على المشاركة وهي قطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، واليمن.
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