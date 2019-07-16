حفيظ دراجي يفاجئ أبو تريكة والأخير يرد عليه (صور)

حرص الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الرياضي بشبكة قنوات "بي أن سبورتس"، على زيارة أسرة محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ونشر دراجي على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" بعض الصور التي تجمعه بأسرة أبو تريكة مصحوبة بالتعليق التالي "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي، مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".

نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد 💐💐👍🙏 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 16, 2019

وأضاف حفيظ دراجي "شكرًا جزيلا على الحفاوة والمودة، وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

وفي السياق ذاته، رد أبو تريكة على المعلق الجزائري "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبوتريكة، الله يرحمه، ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

يذكر أن أبو تريكة تربطه علاقة جيدة بحفيظ دراجي نظرًا لعمل الثنائي بشبكة قنوات "بي أن سبورتس"، ويتواجد الأخير في مصر حاليا، للتعليق على مباريات كأس أمم أفريقيا، التي تنتهي يوم الجمعة المقبل.