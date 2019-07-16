"كاف" يعلن تصنيف المنتخبات لقرعة أمم أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية عام 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتم توزيع المنتخبات على 5 تصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديموقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثاني: بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث: أنجولا، وسط أفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

The five pots for the #TotalAFCON2021 qualifiers have been selected. The long road ahead to the next AFCON starts 🔜. pic.twitter.com/dullfqPjpE — CAF (@CAF_Online) July 16, 2019

التصنيف الرابع: بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس: تشاد، جيوبتي، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.

ويقام حفل قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن تلاقي منتخبات التصنيف الخامس بعضها عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزون إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.

وفي دور المجموعات، سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات "كان 2021".

يذكر أن النسخة الحالية التي احتضنها مصر شهدت مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، ويتنافس منتخبا الجزائر والسنغال على اللقب في المباراة النهائية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.