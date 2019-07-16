رسميا... إقالة المدير الفني لمنتخب الكاميرون بعد الإخفاق في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان رسمي عن إقالة الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للمنتخب الوطني ومواطنه باتريك كلويفرت المدرب المساعد بجهازه الفني.

وجاءت إقالة سيدورف وكلويفرت عقب الخروج المحبط للمنتخب الكاميروني من كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الأراضي المصرية، بعد خسارته في دور الـ 16 أمام نظيره النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان ناريسي مولي كومبي وزير الرياضة في الكاميرون قد طالب بضرورة إقالة سيدورف بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال كومبي، إن مشوار سيدورف مع الكاميرون انتهى، بسبب المشاكل العديدة التي ورط سيدورف نفسه فيها مع المنتخب.

ونقلت تقارير صحفية عن وزير الرياضة قوله "سيدورف ورط نفسه في مشاكل عديدة مع اللاعبين، تسببت في خروج الكاميرون من بطولة أمم أفريقية.

وتابع "كما أنه كان فاشلا في التعامل مع الجهاز الفني، وخلق صراعات بينه وبين مساعده، الذي كان يحاول دوما أن يلعب دور المدير الفني ويمارس مهام المدير الفني، وهذا يدل على أنه فاشل في إدارة الفريق".

وتولى سيدورف قيادة المنتخب الكاميروني في شهر أغسطس/آب من عام 2018، وخاض المنتخب الشهير بالأسود غير المروضة 13 مباراة تحت قيادته، فاز في 4 فقط منها، بينما تعادل في 5 وخسر 4 مواجهات.