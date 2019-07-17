بالفيديو... أطرف المواقف في بطولة ويمبلدون للتنس

نشرت "ويمبلدون"، الحساب الرسمي لبطولة التنس العالمية، مقطع فيديو لأطرف المواقف التي شهدتها البطولة هذا العام.

وعلق الحساب على الفيديو بأن البطولات بجانب لحظاتها الحاسمة إلا أنها احتوت على لحظات أخرى مضحكة.

وذكر أن تلك الطرائف تنوعت بين العرض المائي غير المتوقع في الملعب إلى النيران الصديقة من جيلينا أوستابينكو.

يذكر أن السويسري روجيه فيدرر وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبه على الإسباني نادال، وأقيمت مباراة قبل النهائي في البطولة العالمية مساء الجمعة الماضي، وتمكن فيها فيدرر من حسمها بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وأصبحت سيمونا هاليب، أول رومانية تحرز لقب منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها على سيرينا وليامز، الفائزة باللقب 7 مرات، بنتيجة 6-2 و6-2 في النهائي يوم السبت الماضي.