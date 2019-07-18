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00:58 18 يوليو/ تموز 2019
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    المدير الفني لمنتخب نيجيريا: نجحت في تعويض الهزيمة مرتين من مدرب تونس

    MOHAMED ABD EL GHANY
    رياضة
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    أكد جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا على أهمية مباراة تونس، مشيرا إلى أن ما حققه المنتخب النيجيري أفضل من خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا.

    وقال روهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هزمنا منتخب تونس المصنف الثاني على أفريقيا، الذي لم يخسر منذ فترة كبيرة سوى أمام السنغال في الوقت الإضافي في نصف النهائي".

    مدرب منتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا 2019
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
     آلان جيريس يكشف أسباب خسارة المنتخب التونسى  أمام نيجيريا
    وأضاف:"أخبرت جميع اللاعبين بضرورة الفوز على تونس لأن الفوز في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أفضل من الهزيمة في النهائي حيث كان لا بد من إيجاد دوافع للاعبين للعب من أجل الانتصار خاصة بعد الإحباط الذي شعرنا به عقب الهزيمة من الجزائر".

    وأضاف المدرب الألماني "هذه أول ميدالية لي في كأس الأمم ونجحت في تعويض الهزيمة مرتين من آلان جيريس مدرب تونس بعدما تزاملنا لـ10 سنوات في بوردو الفرنسي ثم أصبحنا الآن متنافسين، من الجيد أن يكون هناك في كرة القدم ذلك النوع من الصداقات".

    وتابع:

    "لعبنا بشكل جيد وأخطأنا في بعض الأوقات ولكنها أخطاء فردية ولدي العديد من اللاعبين الصغار الذين سيتحسنون أكثر لذا أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل".

    وأضاف "فريقنا تحلى بروح كبيرة وكذلك عقل محترف فبعد الهزيمة من مدغشقر لعبنا بشكل جيد ضد الكاميرون وجنوب أفريقيا قبل الهزيمة في الثانية الأخيرة من الجزائر قبل أن نظهر رد فعل جيد اليوم ضد تونس".

    وأتم "قوتنا في روحنا والتزامنا الفني في الملعب وهذا يؤكد إننا لسنا فريقا سيئا ونسعى للبحث عن لاعبين في خط الوسط في الفترة المقبلة ولكن الأمر يعتمد على ما يقدمه اللاعب في ناديه فلدينا على سبيل المثال لاعبين فقط في الدوري الإنجليزي يلعبان بشكل دائم".

    وتوج منتخب نيجيريا بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

    وتقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أوديون إيغالو بعد خطأ في خط دفاع تونس لتفشل محاولات تونس في التعادل خلال المباراة. 

    ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال على إستاد القاهرة الدولي.

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