أغلى مدافع في تاريخ الدوري الإيطالي...دي ليخت في يوفنتوس

النادي الهولندي أعلن عن ضمه لدي ليخت قادما من صفوف أياكس أمستردام ولمدة خمس سنوات، بقيمة صفقة وصلت لـ75 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمكافآت.
💡 LIGTS 🔛 | Matthijs de Ligt officially signs for Juventus! ✍️⚪⚫— JuventusFC (@juventusfcen) ١٨ يوليو ٢٠١٩
https://t.co/dWhtEdSULz #TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/1xrVIFqSBy
وبذلك يصبح الهولندي أغلى مدافع بتاريخ الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وثالث أغلى لاعب في صفوف "السيدة العجوز" بعد البرتغالي رونالدو والأرجنتيني غونزالو هيغواين.
de Ligt goes through his paces 💪🏃🏻 pic.twitter.com/KsbOpqhksc— JuventusFC (@juventusfcen) ١٧ يوليو ٢٠١٩
النادي الإيطالي وفي بيانه أعلن عن سعادته بقدوم اللاعب، مشيدا بمهاراته الفنية والبدنية وحسه التهديفي.
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