الغردقة تستضيف حفل جوائر الأفضل في أفريقيا 2019

تستضيف مدينة الغردقة، شرقي مصر، حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2019.

ووقع اختيار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على مدينة الغردقة لاستضافة الحفل، الذي سيقام في فندق "سيتاديل سهل حشيش" في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، بحضور نجوم أفريقيا والعالم. ويعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القوائم المرشحة للفوز بجوائز الأفضل عن العام الجاري خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح، فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في آخر نسختين، وحقق الجائزة العام الماضي في السنغال على حساب ساديو ماني نجم أسود التيرانجا.

وذكر "اليوم السابع" أن اختيار "كاف" جاء بعد توصية من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية في "كاف" و"فيفا"، وزار وفد رفيع المستوى المدينة الساحلية على هامش بطولة أفريقيا وأبدوا إعجابهم بها وبالمنشآت هناك.