مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق يدخل في مشادة عنيفة مع إبراهيموفيتش (فيديو)

دخل مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق في مشادة عنيفة مع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عقب مباراة جمعت فريقيهما ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي.

وتحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بفريق لوس أنجليس إف سي عن المشادة التي نشبت بينه وبين زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس جالاكسي.

وقاد إبراهيموفيتش فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن سجل هاتريك.

Major. League. Zlatan.



Qué tal el hat trick de @Ibra_official 🔥👀pic.twitter.com/Aybi3kIyLM — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) July 20, 2019

وقال عبد الفتاح: "زلاتان تسبب في كسر وجه أحد اللاعبين في فريقي، بعد المباراة وأمام الحكم توجهت بعتاب لزلاتان لكنه رد بعجرفة، فأخبرته أنه غير محترم". وفقا لموقع "يالا كورة".

وسبق وأن قاد زكي عبد الفتاح قيادة حراس مرمى المنتخب المصري رفقة المدرب الأمريكي بوب برادلي خلال فترة بين 2011 وحتى 2013.