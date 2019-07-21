مصارع روسي يهزم بضربة قاضية من نظيره الأمريكي... فيديو وصور

ونقلت مصادر إعلامية، أن أولينيك موجود في مستشفى محلي مع مدير أعماله وهناك مخاوف أنه كسر الرباط الصليبي للركبة، لكن هذا التشخيص لم يتأكد بعد.
🚨#UFCSanAntonio :#WaltHarris détruit #AlexeyOleynik en seulement 12sec ‼️— ⚜️FREQUENCE MMA (@FqMMA) July 21, 2019
KO dodo 🔥
👉3eme KO le plus rapide de l’histoire des Lourds #UFC #BigTicket pic.twitter.com/T84D4Z8Q7v
ووقع الصراع ليلة 21 يوليو/تموز، وهزم المصارع الروسي بعد 11 ثانية من بداية الصراع. وهكذا، عانى أولينيك البالغ من العمر 42 عامًا من الخسارة المهنية الثالثة عشرة بعدد 57 انتصارًا، أما في سجل هاريس البالغ من العمر 36 عامًا،13 فوزًا وسبع هزائم.
#UFCSanAntonio highlight video: Walt Harris folds Alexey Oleynik https://t.co/h3bMG5PrYH pic.twitter.com/TBsPYJT0yq— Sherdog by Mandatory (@sherdogdotcom) July 21, 2019
يذكر أن أولينيك خسر في المباراة السابقة في 21 أبريل/نيسان، التي تمت في سانت بطرسبورغ، بضربة قاضية أمام الهولندي أليستير أوفرم.
#UFCSanAntonio results: Walt Harris def. Alexey Oleynik by Knockout (Punches) in R1 pic.twitter.com/t9OxXCPVEz— mma 21+ ☻ (@mma21plus) July 21, 2019
في سياق آخر، تمكن حبيب نورمحمدوف من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.
وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن نورمحمدوف سيدافع عن لقبه في أيلول / سبتمبر المقبل.
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