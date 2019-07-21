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13:17 21 يوليو/ تموز 2019
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    زين الدين زيدان خلال مؤتمر توليه تدريب ريال مدريد

    زيدان يفتح النار على "فتى ريال مدريد المدلل"... ووكيل اللاعب: ما فعله "عار" على كرة القدم

    © RIA Novosti . SUSANA VERA
    رياضة
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    كشف المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لأول مرة عن مصير من يوصف بـ"فتى ريال مدريد المدلل"، وهو ما جعل وكيل اللاعب يصف ما فعله مدرب الميرنغي بـ"العار".

    وجاءت تصريحات زيدان، عقب مباراة ريال مدريد الأولى في كأس الأبطال الدولية أمس السبت، التي خسرها أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في مدينة هيوستن الأمريكية، والتي نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

    زين الدين زيدان خلال مؤتمر توليه تدريب ريال مدريد
    © RIA Novosti . SUSANA VERA
    صحيفة: زيدان يكتشف سبب "فشل" ريال مدريد... لكن الحل صعب
    وعلق المدرب الفرنسي على عدم مشاركة جاريث بيل في المباراة، بقوله: "بيل لم يشارك لأن النادي (ريال مدريد) يعمل على رحيله الآن".

    وتابع "لهذا لم نشركه في المباراة، وسننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

    ومضى بقوله "سنرى إذا كان الأمر (الانتقال) سيحصل غدا، وإذا تم الأمر فذلك سيكون أفضل، نأمل أن يتم الأمر قريبا من أجل مصلحة الجميع".

    وشن زيدان هجوما على الجناح الويلزي الشهير، البالغ من العمر 30 عاما، قائلا:

    "ليس جاهزا بدنيا من أجل الفريق، لكن تحقيق رغبة المدرب الفرنسي بأن تتم صفقة رحيله عن النادي الملكي ليست بالأمر السهل، بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه الويلزي".

    واستطرد "الأمر ليس شخصيا. في بعض الأحيان تحصل بعض الأمور لأن هناك ضرورة. ليس لدي أي شيء ضده. علينا اتخاذ القرارات وتغيير الأمور، هذا كل ما في الأمر. لا أعلم إذا كان الأمر سيتم في الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة. الوضع سيتغير، وهذا أفضل للجميع".

    زيدان "العار"

    ولكن وكيل جاريث بيل، فتح بدوره النار على مدرب النادي الملكي، واصفا تصريحاته بأنها "عار على عالم كرة القدم".

    وقال جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل في تصريحات لوكالة "فرانس برس":

    "ما فعله زيدان عار في عالم كرة القدم، فهو لا يحترم لاعب فعل الكثير من أجل ريال مدريد".

    وأردف "نحن نعمل على مغادرته ريال مدريد في أسرع وقت ممكن".

    وكانت تقارير عديدة قد ألمحت إلى احتمالية رحيل جاريث بيل عن النادي الملكي، خاصة مع قدوم إيدن هازارد مقابل 100 مليون يورو من تشيلسي والبرازيلي رودريجو لـ45 مليون من سانتوس.

    ونفى وكيل أعمال جاريث بيل، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس" أي تلميحات حول احتمالية رحيل اللاعب سواء في انتقال كامل أو على سبيل الإعارة.

    وقال وكيل الأعمال: "رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد يتطلب أمرا استثنائيا، لكن يكون على سبيل الإعارة أو أي شيء آخر".

    وكانت وسائل إعلام عديدة انتقدت الأجر المرتفع الذي يحصل عليه جاريث بيل، الذي قد يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما يقلل فرص انتقاله إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي.

    وقال وكيل أعمال اللاعب: "لا أعتقد أنه يريد الخروج على سبيل الإعارة. لديه حياة جميلة ومنزل في إسبانيا. أعتقد أن الأمر سيستغرق شيئًا استثنائيًا بالنسبة له بالمغادرة والإعارة ليست في القائمة".

    وتابع "يمكن أن يتأقلم مع الفريق بالوضعية الجديدة وفي وجود أي لاعب، أعتقد أنه يمكن أن يحقق نتائج جيدة للغاية — إنه لا يزال واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. لكن هذا غير مرجح للغاية".

    ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا في صدر صفحتها الأولى، يشير إلى أن زيدان يرى أن سبب "فشل" الميرنغي في الفترة الأخيرة، وهو وجود لاعب مثل الويلزي جاريث بيل في صفوف الفريق.

    وقالت الصحيفة الإسبانية إن الأزمة تكمن في أن زيدان يرغب في بيع جاريث بيل، لكنه لا يجد من يشتريه.

    وتبلغ القيمة السوقية للجناح الويلزي نحو 70 مليون يورو، كما أن انتقاله سيكلف ريال مدريد نحو 100 مليون يورو.

    ونقلت "ماركا" عن كواليس ما يحدث في غرف خلع ملابس ريال مدريد، والتي يشعر فيها زيدان بالإحباط من فشل وتواضع مستوى جاريث بيل، 30 عاما، الذي فشل في إمداد زملائه بتمريرات حاسمة، أو حتى تسجيله أهدافا أو تسديد كرات قوية يمكن أن تشكل خطورة أو تزيد من الفاعلية الهجومية للنادي الملكي.

    وقالت "ماركا" إن ما يفكر زيدان فيه حاليا، هو قبول ريال مدريد فكرة إعارة جاريث بيل، خاصة مع قلة العروض المقدمة لشراء الجناح الويلزي.

    كما أن الأزمة الأخرى، وفقا لـ"ماركا"، هي إصرار رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على الإبقاء على خدمات الجناح الويلزي، وإشادته المستمرة بمستواه، ورفضه بيعه بمقابل زهيد، حتى يعوض الفريق خسائره المستمرة بسبب راتب اللاعب المكلف.

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