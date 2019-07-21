لن يحترمك أي شخص بعد الآن... تفاصيل مثيرة عن مشاجرة نيمار في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة عن المشاجرة التي تورط فيها البرازيلي، نيمار دا سيلفا، داخل غرف خلع ملابس نادي باريس سان جيرمان.

ونشرت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية، تفاصيل حصرية، حول تلك المشاجرة، التي أوصلت نيمار إلى نقطة "اللاعودة" في النادي الباريسي.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة الإسباني، إلى أن نيمار تورط في مشاجرة مع مواطنه والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو.

وأشارت إلى أن تلك المشاجرة، جاءت بسبب تصريحات نيمار المتكررة عن حنينه بالعودة إلى البارسا.

وقال ليوناردو صراحة لنيمار خلال تلك المشاجرة أمام زملائه في باريس سان جيرمان: "لن يحترمك أحد داخل النادي بعد الآن، ولن تكون لك أي معاملة خاصة بالنجوم، وسيتم تطبيق القواعد على الجميع على حد سواء، وستطبق عليك أقصى غرامة ممكنة لتأخرك عن التدريبات".

ونقلت "سبورت" عن مصادرها قولهم إن العلاقة بين نيمار وليوناردو، تدهورت للغاية خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يتخذ قرارا بالرحيل.

وتابعت المصادر "لا توجد مصالحة ممكنة بين نيمار وليوناردو، فالعلاقة وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما جعل مدير نادي باريس سان جيرمان يفتح له باب الخروج والعودة إلى برشلونة".

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، قد قال إن نيمار يمكنه الرحيل من الفريق الفرنسي باريس سان جرمان في حالة واحدة وهي تقدم إحدى الفرق بعرض لشرائه. لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات "سطحية" مع ناديه السابق برشلونة.

وكشف ليوناردو أن كل الأخبار والتسريبات المتعلقة بانتقال نيمار إلى فريقه السابق برشلونة مجرد إشاعات سطحية وغير صحيحة.

وقال ليوناردو خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد".

وانضم مهاجم البرازيل نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في عام 2017.

كما قال جوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن النجم البرازيلي نيمار يريد العودة للفريق "الكتالوني".

وقال كاردونير في مؤتمر صحفي عقده بملعب "كامب نو" اليوم الخميس: "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة".

Huge bust-up between Neymar and Leonardo pushes the star closer to Barça movehttps://t.co/h6X63shVoq — SPORT English (@Sport_EN) July 21, 2019

وأضاف أن برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو. وتابع: "لا نعرف ما إذا كانت العملية ستحدث أم لا"، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكشفت تقارير إخبارية عديدة أن النجم البرازيلي، نيمار، وافق ليعود إلى اللعب مع الأسطورة، بعدما رضخ ووافق على ما وصف بأنه أصعب قرار في الصفقة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرا كشفت فيه عن موافقة نيمار على العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، ليلعب بجوار الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها نيمار، وافق بصورة "شفهية" على الانتقال إلى القلعة الكاتالونية، بعدما وافق على تخفيض أجره السنوي.

وقال المصدر: "يمتلك برشلونة حاليا اتفاقا شفيها من أجل انتقال نيمار المواسم الخمسة المقبلة".

💥 PSG seeks replacement for Neymar at Juventus



🔊 Leonardo has started contacts by Dybala



🔊 His market value has dropped and it is a great opportunity



[📰 SPORT] pic.twitter.com/SukJkzKuhY — Barcaadmirers™ (@Barcaadmirers) July 20, 2019

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وأوضح المصدر: "وافق نيمار أن يصبح أجره السنوي 24 مليون يورو، وهو رقم قريب مما كان يتقاضاه في برشلونة قبل رحيله عام 2017 إلى باريس سان جيرمان".

ويتقاضى نيمار أجرا سنويا في باريس سان جيرمان يصل إلى 35 مليون يورو، بينما كان يحصل في برشلونة قبل رحيله على 26 مليون يورو.

وقبلت بدورها برشلونة سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع نيمار تعويضات بشأن رحيله إلى النادي الباريسي بمقابل 26 مليون يورو.