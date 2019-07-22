جاريث بيل على أعتاب التاريخ براتب مليون جنيه إسترليني أسبوعيا

يبدو أن العلاقة التي تجمع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بجاريث بيل وصلت إلى حد النهاية، إذ أدلى زيدان بأحد التصريحات مؤخرا أكد فيها أنه يفضل رحيل اللاعب في القريب العاجل وأن هذا الأمر قد يحدث للجميع.

وصرح المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، حول رحيل غاريث بيل قائلا "إذا كان رحيله غدا فسيكون أفضل، قد يكون الأمر وشيكا بالنسبة للجميع وبالنسبة له أيضا".

لتزداد فرص اللاعب الويلزي بالرحيل عن النادي الملكي، وخاصة بعد عدم إشراكه كأساسي، وهو الذي يتقاضى أسبوعيا راتبا يصل لـ600 ألف جنيه أسترليني.

ويقترب النجم الويلزي، من الانتقال إلى الدوري الصيني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتحديدا من بوابة نادي بنجين سينوبو غوان، الذي يسعى لإقناعه بتقديم عرض ضخم لريال مدريد بالإضافة لراتب ضخم متجاوزا راتب اللاعب الأعلى أجرا في العالم الأرجنتني ليونيل ميسي والذي يتقاضى 900 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

ليصبح أول لاعب في العالم يصل للمليون جنيه إسترليني في الأسبوع.