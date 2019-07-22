ريال مدريد يسعى لخطف نيمار من برشلونة بصفقة "تاريخية"

ووفقا للصحيفة، يحتوي العرض على مقابل مالي قدره 90 مليون يورو، إضافة إلى اللاعب الويلزي غاريث بيل، مقابل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النادي الملكي لضم نيمار، الذي يرغب في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف، عقب موسمين.

ويقترب النجم الويلزي، من الانتقال إلى الدوري الصيني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتحديدا من بوابة نادي بنجين سينوبو غوان، الذي يسعى لإقناعه بتقديم عرض ضخم إلى ريال مدريد.

كما سيحصل اللاعب على راتب ضخم متجاوزا راتب اللاعب الأعلى أجرا في العالم الأرجنتني ليونيل ميسي والذي يتقاضى 900 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

وفي حال الانتقال للدوري الصيني، يصبح بيل أول لاعب في العالم يحصل على راتب لمليون جنيه إسترليني في الأسبوع.