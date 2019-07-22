رغم الفوز بكأس الأمم... غضب داخل اتحاد الكرة الجزائري

ينوي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الاستقالة من منصبه احتجاجا على الطريقة التي عومل بها من قبل السلطات العليا في البلاد.

ووفقا لوكالة "هسبرس"، كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن زطشي في حالة غضب شديد بسبب إقصائه من حفل التكريم الذي حظي به المنتخب الجزائري بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

ورجحت ذات المصادر أن يقدم زطشي على الاستقالة، في أقرب وقت، لشعوره بانه غير مرغوب فيه من قبل كبار المسؤولين في الجزائر.

وغاب زطشي عن الصورة الجماعية التي ظهر فيها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يتوسط المدير الفني جمال بلماضي واللاعبين، كما لم ينل نصيبه من التكريم بوسام الاستحقاق، عكس اللاعبين والجهاز الفني والمدير العام للمنتخب حكيم مدان.

وعبر زطشي عن استيائه من جلوسه في آخر مقعد بالصف الأول في الحفل الرسمي الذي أقامته رئاسة الجمهورية لتكريم المنتخب، بعيدا عن كبار المسؤولين، في حين أن الأعراف البروتوكولية تقتضي أن يكون إلى جانبهم.