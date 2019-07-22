نجم عربي جديد يستعد للتألق مع ليفربول (فيديو+صور)

يستعد نجم عربي جديد للسطوع في سماء ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل، عقب تصعيده للفريق الأول من فريق الناشئين.

ياسر العروسي، اللاعب الفرنسي من أصل جزائري، لفت الأنظار في أول مباراة له مع ليفربول الإنجليزي أمام إشبيلية الإسباني في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ولد العروسي في فرنسا عام 2001، ونشأ في مدرسة لوهافر الفرنسية التي تخرج منها الجزائري رياض محرز، والفرنسي بول بوغبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم صاحب الـ18 عاما لفريق ليفربول الأول مطلع العام الجاري، بعد تألقه في صفوف الفريق تحت 18 عاما في الموسم الماضي.

ويمتاز العروسي بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز، حيث يلعب في مركز الجناح والوسط المدافع والظهير الأيسر.

What can I say! pic.twitter.com/wLNi6w8SHE — Yasser Larouci (@YasserLarouci65) July 22, 2019

يذكر أن مهارة العروسي تسببت في تعرضه لإصابة خلال مباراته الأولى، إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي إشبيلية.