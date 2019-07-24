بعد أن اتهمهم بالفساد... اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر عقوبته بحق ميسي

أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية، بيانا رسميا، صباح اليوم الأربعاء 24يوليو/تموز، حول العقوبات المفروضة على ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، ونجم برشلونة الإسباني.

وأشار البيان إلى أنه تم فرض غرامة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي، تخصم تلقائيا من المبالغ التي سيستلمها الاتحاد الأرجنتيني.

وأفاد البيان أنه لا يوجد أي استئناف ضد هذه القرارات التي أصدرها الاتحاد القاري ضد نجم برشلونة الإسباني، بحسب مانقلت صحيفة "اوليه" الأرجنتينية.

هذا وكان ميسي قد صرح بأن مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية فاسدون، وحرموا فريقه من التأهل لنهائي كوبا أمريكا، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.

كما رفض ليونيل، تسلم ميداليته البرونزية بعد مباراة تشيلي التي حصل خلالها على بطاقة حمراء بعد مشادة مع جاري ميديل.