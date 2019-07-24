وفاة ملاكم روسي إثر ضربات مروعة... فيديو

توفي، أمس الثلاثاء، المصارع الروسي مكسيم داداشيف في أمريكا إثر إصابات التي تلقاها خلال القتال ليلة 19 يوليو/تموز.

وجرت الملاكمة في واشنطن ضد البورتريكي سابريل ماتياس، حيث استمرت حتى الجولة 11 واضطر مدربه لإنهاء المبارزة بعد تلقي داداشيف البالغ 28 عاما إصابات خطيرة في رأسه.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 23, 2019

لم يحتمل داداشيف أثار الضربات، فتقيأ ثم فقد وعيه، وتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث تم تشخيص نزيف حاد داخلي في الدماغ.

وأزال الأطباء جزء من جمجمته لإيقاف النزيف وإدخاله في غيبوبة اصطناعية كي يستيقظ عند توقف النزيف، لكن بلا جدوى.

وشارك داداشيف في 16 نزال وانتصر في 13 منها (11 بالضربة القاضية) وعانى من هزيمة واحدة من قبل مانيس والتي كانت بالنسبة له الأخيرة.