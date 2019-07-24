المصري تريزيجيه رسميا في أستون فيلا الإنجليزي

وبحسب الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا، فإن صاحب الـ24 عاما وقع على العقود الرسمية إلا أن النادي الإنجليزي لم يكشف تفاصيل العقد سواء من حيث القيمة أو المدة.

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن قيمة انتقال تريزيجيه سيكون مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني بجانب إضافات أخرى في العقد.

وأعرب تريزيجيه، خلال تصريحات أدلى بها اللاعب لصالح قناة النادي التلفزيونية، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، مؤكدا أنه سيحاول أن يقدم أفضل ما لديه حتى يساعد النادي على النجاح.

وقال تريزيجيه: "أنا سعيد أنني ألعب في واحد من أفضل أندية العالم، وأتمنى أن أساعد الفريق ليكون أكثر نجاحا، سأبذل كل ما في وسعي من أجل ذلك".

وأضاف: "سعادتي باللعب في الدوري الإنجليزي كبيرة للغاية، هذا هو الدوري الأفضل في العالم، لقد كان ذلك هو حلمي كذلك أن ألعب لأستون فيلا".

وبدأ اللاعب المصري صاحب الـ24 عاما، مسيرته الاحترافية ضمن صفوف الأهلي المصري، قبل الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي، الذي بدأ معه مشواره فى الملاعب الأوروبية.