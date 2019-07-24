كم يجني محمد صلاح من نشر الصور على إنستغرام؟

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، على رأس القائمة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويحصل رونالدو على 975 ألف دولار للإعلان الواحد، ليحتل قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل المنشوارات الإعلانية، ولديه 176 مليون متابع في حسابه بموقع "إنستغرام".
Top 5 Richest Sports persons on Instagram— Bipin Neymar (@neymarbipin) July 24, 2019
By Earnings💰💶
1. CR7 Football 173m £784,000
2. Neymar Football 121m £580,000
3. Messi Football 123m £521,000
4. Beckham Football 57m £287,000
5. LB James Basketball 50m £219,000 pic.twitter.com/h2wdAuW0Vw
واحتل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني، والذي يتابعه 123 مليون شخص، ويحصل على 722 ألف دولار عن كل منشور إعلاني.
#CRISTIANORONALDO tops sports' Instagram Rich List, with the potential to earn a staggering £780,000 per post.— VBET News (@VBETnews) July 24, 2019
Image source: TheSun pic.twitter.com/v3Wt5GbzOB
وجاء ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، في المرتبة الثالثة، والذي يحصل على 521 ألف دولار.
The #Instagram Rich List for 2019.— The Football Guy 🔴 (@TheFPLGuy) July 24, 2019
In the top 10 within the sports category, 8 are footballers.
Cristiano Ronaldo earns $975k per post he makes on instagram (176 million followers)https://t.co/iOwljMpe3I pic.twitter.com/YoeDOoyeG2
وذكر التقرير أن النجم المصري محمد صلاح جاء في المركز 12 والذي يبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل منشور إعلاني.
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