كم يجني محمد صلاح من نشر الصور على إنستغرام؟

كشف تقرير لصحيفة بريطانية عن قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل نشر إعلانات على حساباتهم الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، على رأس القائمة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويحصل رونالدو على 975 ألف دولار للإعلان الواحد، ليحتل قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل المنشوارات الإعلانية، ولديه 176 مليون متابع في حسابه بموقع "إنستغرام".

Top 5 Richest Sports persons on Instagram

By Earnings💰💶



1. CR7 Football 173m £784,000

2. Neymar Football 121m £580,000

3. Messi Football 123m £521,000

4. Beckham Football 57m £287,000

5. LB James Basketball 50m £219,000 pic.twitter.com/h2wdAuW0Vw — Bipin Neymar (@neymarbipin) July 24, 2019

​واحتل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني، والذي يتابعه 123 مليون شخص، ويحصل على 722 ألف دولار عن كل منشور إعلاني.

#CRISTIANORONALDO tops sports' Instagram Rich List, with the potential to earn a staggering £780,000 per post.

Image source: TheSun pic.twitter.com/v3Wt5GbzOB — VBET News (@VBETnews) July 24, 2019

وجاء ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، في المرتبة الثالثة، والذي يحصل على 521 ألف دولار.

The #Instagram Rich List for 2019.



In the top 10 within the sports category, 8 are footballers.



Cristiano Ronaldo earns $975k per post he makes on instagram (176 million followers)https://t.co/iOwljMpe3I pic.twitter.com/YoeDOoyeG2 — The Football Guy 🔴 (@TheFPLGuy) July 24, 2019

​وذكر التقرير أن النجم المصري محمد صلاح جاء في المركز 12 والذي يبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل منشور إعلاني.