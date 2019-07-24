مدرب خارج التوقعات... تقرير يكشف مفاجأة بشأن من يقود منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن من يدير منتخب مصر الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة الأفريقية، بخسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16، محطما آمال المصريين في الحصول على اللقب الأفريقي بالبطولة المقامة على أرضه.

وأقال اتحاد الكرة المصري، عقب الخروج المخيب للفراعنة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل.

واستقرت التقارير الصحفية على أنه سيتم اختيار مدرب وطني لإدارة المنتخب المصري في الفترة المقبلة، خاصة وأنه مقبل على مباريات هامة خلال الأشهر المقبلة.

ولكن صحيفة "أخبار اليوم المصرية" نقلت عن مصادر من داخل اتحاد الكرة قولهم إنه استقر الرأي داخل الاتحاد على التعاقد مع مدير فني أجنبي، ولن يتم اختيار مدرب وطني للفراعنة.

وقال المصدر إن كل الترشيحات الخاصة بالمدير الفني لمنتخب مصر من مصريين، قوبلت بالرفض، وعلى رأسهم الثلاثي، حسن شحاتة، وحسام البدري، وحسام حسن.

وقال المصدر إن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قرر تكوين لجنة فنية من خبراء كرة القدم المصرية، لدراسة مجموعة من السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لتولي الإدارة الفنية للفراعنة خلال الأيام المقبلة.

ويحتاج اتحاد الكرة اتخاذ قرارا سريعا فيمن سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خاصة وأن أمامه مواجهات رسمية خلال 3 أشهر تقريبا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقامة في الكاميرون، بجانب منتخبات توغو وكينيا وجزر القمر.

وستكون المواجهة الأولى للفراعنة في تلك التصفيات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أمام كينيا في مصر، ثم سيسافر لمواجهة منتخب جزر القمر يوم 19 نوفمبر 2019.

أما باقي مواجهات المجموعة فستكون في أغسطس/آب 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2020، ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن سويلم قرر بصورة سرية اتخاذ قرار باستبعاد 3 لاعبين بصورة نهائية من منتخب مصر.

وقالت قناة "صدى البلد" إلى أن سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة يرغب تفعيل توصية استبعاد اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم الـ30 عامًا من أجل النزول بمعدل أعمار المنتخب الوطني خاصة بعد إخفاقه الأخير في كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

ويأتى الثلاثي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان لاعب الأهلي (34 عامًا) وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجيلزي (31 عامًا) على رأس تلك القائمة المستبعدة بصورة نهائية من المنتخب.

وشهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل عقب خروج مصري المخيب، خاصة بعدما اتهم هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، اللاعبين بالتخاذل والاستهتار في معسكر المنتخب، مشيرا إلى أن المدير الفني، خافيير أجيري، أو قائد المنتخب، أحمد المحمدي، لم يتمكنا من ضبط أجواء معسكر الفراعنة.

واتهم رمزي، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأنه كان ضعيف الشخصية، ولم يتمكن من السيطرة على معسكر المنتخب مع أحدث حالة من الفوضى.

وقال رمزي كذلك، إنه تحدث مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حول حالة الاستهتار داخل معسكر المنتخب، والذي أشار إلى أنه مؤشر خطير، لكنهم جميعا خشوا من غضب أجيري.

كما اتهمت جهاد عامر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، لاعبي منتخب مصر بـ"التخاذل والرعونة.

وقالت جهاد عامر في حوار خاص مع "سبوتنيك": "المنتخب أخفق، ندرك أن الكرة مكسب وخسارة، لكني أشعر كمشجع إذا كان اللاعب اجتهد في الملعب أم لا".

وتابعت "ما شاهدته رعونة غير طبيعية في الملعب، ولا أتكلم عن مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة، ولكن من أول البطولة كان هناك تخاذل كبير".

ومضت "أولا، هذا منتخب مصر، أنت تحمل اسم مصر، ترتدي قميص مكتوب عليه اسم مصر، والنشيد الوطني لم أشعر أنه كان يردد من القلب من قبل اللاعبين، والبعض منهم لم يردده على الإطلاق".

واستطرد "أطفال الملاعب ومن ذوي الهمم، وتشعر أنها من القلب وليس اللاعبين".