بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري (3-0)

توج النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، رسميا بقلب الدوري المصري، الذي يعد الأطول في تاريخ الكرة المصرية.

حقق الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على مضيفه المقاولون العرب، ضمنت له الفوز بدرع الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المغربي علي معلول التسجيل في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، وأضاف حسين الشحات الهدفين الباقيين للنادي الأهلي في الدقيقتين 63 و71 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة تمكن النادي الأحمر من الفوز بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، فيما احتفظ الزمالك بمركز الوصافة.

وكان الأهلي يحتاج للفوز على المقاولون لحسم لقب الدوري بغض النظر عن أي نتيجة أخرى، خاصة وأن منافسه على اللقب كان يلعب في نفس التوقيت مع الإسماعيلي، وفاز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أهداف مباراة الاهلي والمقاولون 0/2 هدف الاهلي الثاني هدف رائع https://t.co/r4TG3ly6Z6 عبر @YouTube — mostafa hany abood (@mostafahanyabo4) July 24, 2019

ورفع الأهلي بهدف الفوز رصيده من النقاط إلى 77 نقطة، فيما ارتقى الزمالك بفوزه إلى المركز الثاني برصيد 72 نقطة.