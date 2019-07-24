بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري (3-0)

حقق الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على مضيفه المقاولون العرب، ضمنت له الفوز بدرع الدوري المصري الممتاز.
وافتتح المغربي علي معلول التسجيل في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، وأضاف حسين الشحات الهدفين الباقيين للنادي الأهلي في الدقيقتين 63 و71 من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة تمكن النادي الأحمر من الفوز بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، فيما احتفظ الزمالك بمركز الوصافة.
وكان الأهلي يحتاج للفوز على المقاولون لحسم لقب الدوري بغض النظر عن أي نتيجة أخرى، خاصة وأن منافسه على اللقب كان يلعب في نفس التوقيت مع الإسماعيلي، وفاز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
#حسين_الشحات#الدوري_يا_اهلي#المقاولون_العرب— Ammar - ahly -❤74 (@OmarBas9) July 24, 2019
هدف حسين الشحات 😍😍😍 pic.twitter.com/vlZiBgtoau
أهداف مباراة الاهلي والمقاولون 0/2 هدف الاهلي الثاني هدف رائع https://t.co/r4TG3ly6Z6 عبر @YouTube— mostafa hany abood (@mostafahanyabo4) July 24, 2019
ورفع الأهلي بهدف الفوز رصيده من النقاط إلى 77 نقطة، فيما ارتقى الزمالك بفوزه إلى المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
أهداف مباراة الاهلي والمقاولون 0/3 هدف الاهلي الثالث هدف جنوني من حسين ا... https://t.co/I1C2V20v2b عبر @YouTube— mostafa hany abood (@mostafahanyabo4) July 24, 2019
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