"قادم لألعب في أكبر نادي تاريخي في الأرجنتين"..دي روسي الى بوكا جونيورز

وصل الإيطالي دي روسي إلى الأرجنتين يوم الخميس للانضمام إلى فريق بوكا جونيورز بعد رحيله عن فريق روما خلال الفترة القليلة الماضية، و كان في استقباله جماهير الفريق الأرجنتينية بصخب وحفاوة شديدة.

ملحمة!🔥

الترحيب بالبطل🦸‍♂️



هكذا استقبل عشاق بوكا جونيورز "دي روسي" عند وصوله إلى مطار بوينس آيرس!👀👇pic.twitter.com/If3g7eTvQx — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 25, 2019

ليتوجه الإيطالي لإجراء الفحوصات الطبية بعد بقاءه رفقة الجماهير لدقائق، حيث يتم تقديمه اليوم الجمعة، بعد توقيع عقده، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المران الصباحي.

⭐️بوكا جونيورز الأرجنتيني يعلن عن وصول دي روسي لاستكمال انتقاله إلى صفوف النادي. pic.twitter.com/1s1FEWFNIL — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 25, 2019

وأعلن النادي الإيطالي في منتصف شهر مايو/أيار الماضي أن قائده ولاعب وسطه دي روسي قرر أن يسدل الستار على مشواره مع الفريق، من أجل البحث عن مغامرة جديدة.

"أنا قادم لألعب في أكبر نادي تاريخي في الأرجنتين ، هُنا مرَّ الكثير من الأساطير مثل"مارادونا ورومان وباليرمو وتيفيز وغيرهم، إنه لمن دواعي الفخر القدوم إلى هنا واستقبالي بشكل لا يُصدق، أنا أعرف كيف أُقاتل هنا حتى الموت".



هكذا تحدث دي روسي عن سبب تفضيله للعب في بوكا جونيورز🗣️👌 https://t.co/BcHprltRTH — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 25, 2019

وفاز دي روسي مع "روما" ببطولة كأس إيطاليا عامي 2007 و2008 وكأس السوبر الإيطالي عام 2007، فيما خاض النجم الإيطالي 117 مباراة بقميص منتخب بلاده وتوج معه ببطولة كأس العالم عام 2006.