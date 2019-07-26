أستون فيلا يضم لاعبا جديدا لخط الوسط

أعلن نادي أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع لاعب جديد لخط الوسط وهو البرازيلي دوجلاس لويز في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

ولم يكشف فيلا عن التفاصيل المالية لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أن صفقة ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تكلفت 15 مليون جنيه استرليني (18.66 مليون دولار) ليرتفع حجم إنفاق النادي قبل بداية الموسم إلى 100 مليون جنيه استرليني على عشرة لاعبين.

وقال دين سميث، مدرب فيلا، "دوجلاس لاعب موهوب للغاية وأنا واثق أنه سيتأقلم بصورة جيدة على أسلوبنا وطريقة لعبنا".

وانضم لويز، الذي نشأ في نادي مسقط رأسه فاسكو دا جاما، إلى مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني 2017 لكنه لم يلعب مطلقا لفريق المدرب بيب جوارديولا، وأمضى الموسمين الماضيين معارا إلى جيرونا الإسباني.

ويحل فيلا، الذي يستعد لأول موسم له في الدوري الممتاز منذ 2016، لزيارة توتنهام هوتسبير في الجولة الافتتاحية للدوري في العاشر من أغسطس/ آب.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن، قبل أيام، التعاقد رسميا مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا، فإن صاحب الـ24 عاما وقع على العقود الرسمية إلا أن النادي الإنجليزي لم يكشف تفاصيل العقد سواء من حيث القيمة أو المدة.

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن قيمة انتقال تريزيجيه سيكون مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني بجانب إضافات أخرى في العقد.