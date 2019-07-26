الفيفا: كأس العالم للأندية سينطلق 11 ديسمبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية وفقا لصيغتها الحالية، والتي تضم سبعة فرق، ستنطلق في قطر في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل على أن يقام النهائي بعدها بعشرة أيام.

ذكر الـ"فيفا" في وقت سابق أنه سيحدث البطولة لتشمل 24 فريقا بداية من 2021 على أن تستضيف قطر آخر نسختين وفقا للنظام القديم كبطولتين تجريبيتين قبل استضافتها كأس العالم 2022.

وتأكدت مشاركة ثلاثة فرق فقط في نسخة هذا العام وهم ليفربول بطل دوري أبطال اوروبا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة وهو بطل الأوقيانوس. وسيعتمد تحديد الفريق الذي يمثل قطر على نتائج دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

This year’s FIFA Club World Cup will kick off on 11 December in Qatar, with the champions being crowned on 21 December 🏆 #ClubWC — FIFA.com (@FIFAcom) July 26, 2019

وذكر الفيفا في بيان "لو فاز فريق قطري باللقب (القاري) فإنه سيتأهل مباشرة للدور الثاني.. بينما سيتأهل وصيف البطل لخوض المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

"لو كان الفائز بلقب دوري أبطال آسيا من خارج قطر، سيخوض السد حامل لقب دوري نجوم قطر المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت".

وسيتم تحديد الفرق التي ستمثل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في الأشهر المقبلة.

وستسحب قرعة مباريات الدور الثاني وقبل النهائي في مقر الفيفا في زوريخ يوم 16 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيخوض ليفربول البطولة من الدور قبل النهائي وسيلتقي مع أحد الفائزين في الدور الثاني في 18 ديسمبر/كانون الأول.