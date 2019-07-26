Widgets Magazine
تسجيل
17:46 26 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    محمد صلاح يحتفل بتسجيل هدفه الأول في مباراة ليفربول وتوتنهام

    بعد إصابة جناح ريال مدريد الطائر... زيدان يطرق مجددا أبواب محمد صلاح وساديو ماني

    © REUTERS / SUSANA VERA
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بدأ مجددا طرق أبواب نجمي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

    أشار موقع "لى 10 سبورت" الفرنسي، إن مصادر من داخل ريال مدريد، أكدت أن إصابة جناح النادي الملكي الطائر، ماركو أسينسيو، بقطع في الرباط الصليبي، أحدثت ارتباكا كبيرا بالنسبة للإدارة الفنية للميرنغي.

    محمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    بعد خروج المنتخب المصري من "كان"... ليفربول يصدر قرارا بشأن محمد صلاح
    وما زاد تلك الأزمة، هو إعلان زيدان رحيل الجناح الآخر، الويلزي غاريث بيل، وأنه ليس في حسابات ريال مدريد للموسم المقبل.

    وأصيب أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، خلال البطولة الدولية الودية المقامة في الولايات المتحدة، ومتوقع ألا يعود إلى الملاعب قبل شهري فبراير/شباط أو مارس/آذار 2020.

    وأشارت مصادر لموقع "لا كونفيدنشيال" إلى أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد، بصورة مباشرة الدخول في مفاوضات مع ليفربول من أجل ضم أحد اللاعبين، محمد صلاح أو ساديو ماني إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    وأوضحت المصادر إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يرغب في استغلال ذلك الموقف، من أجل إقناع زيدان بضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار، إلى أن زيدان أصر على موقفه برفض التعاقد معه، وأصر على أنه بحاجة إلى صلاح أو ماني.

    ولم يعود محمد صلاح أو ساديو ماني، حتى الآن إلى معسكر ليفربول الإعدادي للموسم المقبل، بسبب حصولهما على إجازة من النادي الإنجليزي، لمشاركتهما في كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرا.

    انظر أيضا:

    لقاء يكشف نبأ صادما: محمد صلاح مصاب بـ"مرض مناعي" بالدم
    مدرب جنوب أفريقيا: من يوقف محمد صلاح وتريزيجيه يمكنه إيقاف نسور نيجيريا
    "الشيطان" محمد صلاح... هكذا احتفل "كاف" باليوم العالم للإيموجي - فيديو
    كم يجني محمد صلاح من نشر الصور على إنستغرام؟
    كشف سبب زيارة محمد صلاح "السرية" لكينيا
    الكلمات الدلالية:
    نيمار, زيدان, ريال مدريد, أخبار ليفربول, ليفربول, ساديو ماني, أخبار محمد صلاح, تألق محمد صلاح, محمد صلاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاتة تلتقط صورة لجسر القرم عبر مضيق كرتش
    "قبلة الكوبرا" وبوتين يلاعب طفلة في الكرملين... صور الأسبوع من "سبوتنيك
    أمريكا تطلب من تركيا عدم استخدام إس-400
    أمريكا تطلب من تركيا عدم نشر "إس-400"
    إنفوجرافيك - أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك