بعد إصابة جناح ريال مدريد الطائر... زيدان يطرق مجددا أبواب محمد صلاح وساديو ماني

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بدأ مجددا طرق أبواب نجمي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

أشار موقع "لى 10 سبورت" الفرنسي، إن مصادر من داخل ريال مدريد، أكدت أن إصابة جناح النادي الملكي الطائر، ماركو أسينسيو، بقطع في الرباط الصليبي، أحدثت ارتباكا كبيرا بالنسبة للإدارة الفنية للميرنغي.

وما زاد تلك الأزمة، هو إعلان زيدان رحيل الجناح الآخر، الويلزي غاريث بيل، وأنه ليس في حسابات ريال مدريد للموسم المقبل.

وأصيب أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، خلال البطولة الدولية الودية المقامة في الولايات المتحدة، ومتوقع ألا يعود إلى الملاعب قبل شهري فبراير/شباط أو مارس/آذار 2020.

وأشارت مصادر لموقع "لا كونفيدنشيال" إلى أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد، بصورة مباشرة الدخول في مفاوضات مع ليفربول من أجل ضم أحد اللاعبين، محمد صلاح أو ساديو ماني إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت المصادر إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يرغب في استغلال ذلك الموقف، من أجل إقناع زيدان بضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار، إلى أن زيدان أصر على موقفه برفض التعاقد معه، وأصر على أنه بحاجة إلى صلاح أو ماني.

Mercato - Real Madrid : Retour de flamme pour Mané et Salah ? https://t.co/oHeKXLhjjb pic.twitter.com/TyDy5qkE4a — le10sport (@le10sport) July 25, 2019

ولم يعود محمد صلاح أو ساديو ماني، حتى الآن إلى معسكر ليفربول الإعدادي للموسم المقبل، بسبب حصولهما على إجازة من النادي الإنجليزي، لمشاركتهما في كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرا.