غوارديولا يضع شرطا لضم البرازيلي ألفيس

وضع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، شرطا لقدوم البرازيلي داني ألفيس الى ناديه في صيف الانتقالات الحالي.

المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، والذي أبدى في أكثر من مناسبة اهتمامه بضم البرازيلي والذي أصبح حرا لانتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وضع شرطا لضم ألفيس تمثل بمغادرة مواطنه دانيللو للفريق، في الوقت الذي أبدت فيه الكثير من الاندية الإيطالية رغبتها في التعاقد معه، كما ويرغب اللاعب نفسه بالحصول على عدد أكبر من دقائق اللعب.

غوارديولا الذي يرغب بالتعاقد مع ألفيس، يرغب بضمه كحل قصير المدى، واصفا إياه بالاعب المدهش والإستثنائي.

في وقت ذكرت فيه تقارير إسبانية رفض برشلونة فكرة ضمه.