بيل يوافق على الانتقال إلى الصين

وافق جاريث بيل على عرض نادي "جيانجسو سونينج" الصيني بتمثيله لمدة ثلاث مواسم مع حصوله على راتب سنوي خلالهما بقيمة 75 مليون يورو، ولكن يتبقى موافقة إدارة نادي ريال مدريد على العرض لإتمام الصفقة.

قام النادي الصيني برفع قيمة عرضه الأول، ليوافق وكيل أعمال بيل على انتقاله، في الوقت الذي لم يقل فيه النادي الملكي كلمته، لتستمر المفاوضات.

هذا وتقدم النادي الصيني بعرض أول كان عباراة عن عقد بمدة موسمين وأن يحصل بيل على 17 مليون يورو صافي عن كل موسم وأن يحصل ريال مدريد على 22 مليون يورو، بالرغم من شرائه بمبلغ 101 مليون يورو من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف 2013.

وتأزمت في الأسابيع الأخيرة علاقة الويلزي بناديه الغسباني وبخاصة بعد تصريحات المدير الفني للفريق الفرنسي زيدان والذي لمح الى ضرورة خروج بيل من الفريق.