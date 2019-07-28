هيرفي رينارد مدربا للمنتخب السعودي لمدة عامين ونصف

أكدت تقارير صحفية سعودية، صادرة صباح اليوم الأحد، تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "سبورت 24" السعودي، إن مصادر أكدت له أن الاتحاد السعودي أنهى اتفاقه مع رينارد لقيادة الخضر لمدة عامين ونصف خلفا للأرجنتیني خوان أنطونیو بیتزي".

كما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي كان قد دخل في مفاوضات مباشرة مع المدرب الفرنسي بعد استقالته من تدريب أسود الأطلسي، وتم الاتفاق الرسمي بعد إنهاء الأخیر ارتباطه مع الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم.

مصادر: هيرفي رينارد مدرباً للأخضر لمدة عامين ونصف https://t.co/gZuRA7CYAG pic.twitter.com/c9QdWZ6mj4 — سبورت 24 - السعودية (@sporty_24) July 28, 2019

ويمتلك رينارد (50 عاماً) سجلا تدريبیاً جیداً في القارة الإفريقیة، حیث سبق له تدريب منتخبي زامبیا وساحل العاج وتوج معهما بكأس الأمم الأفريقیة ليصبح أول مدرب يحصل على بطولة أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين.

وتولى بعدها قیادة المنتخب المغربي ونجح في قیادته للتأھل لكأس العالم بعد غیاب دام 20 عاما.

وتقدم رينارد باستقالته من تدريب المغرب عقب الخروج من دور الـ 16 في البطولة الإفريقیة الأخیرة، التيأقیمت في مصر وتوجت بها الجزائر، بعد خسارة أسود الأطلسي أمام منتخب بنین بركلات الترجیح.