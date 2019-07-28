قمة الأهلي والزمالك.. تشديد أمني وحاكم مجري والتشكيل متوقع

ومن المقرر أن يختتم الدوري المصري، الأطول في تاريخه، مساء اليوم الأحد، بمواجهة مع الزمالك، رغم أن الفريق الأبيض خسر فعليا فرصة المنافسة على درع الدوري.
وقالت تقارير صحفية إن أجهزة الأمن المصرية، شددت الإجراءات الأمنية في محيط إستاد برج العرب في الإسكندرية.
وتؤمن أجهزة الأمن مقار إقامة الفريقين، فضلاً عن تأمين مسارات تحرك الحافلات التى تقل لاعبى الفريقين، وتأمين طاقم التحكيم.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، إسناد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز لطاقم حكام من دولة المجر.
وأسندت لجنة الحكام بالكشف عن طاقم حكام مباراة القمة من المجر بقيادة فيرنيتز كاراكو حكما للساحة، ويعاونه كلا من اشتيفان أولبرت مساعد أول، وبولاش بوازش مساعد ثاني، بجانب أدام فوركش حكم رابع.
مباراة اليوم!— Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 27, 2019
الزمالك 🆚 الأهلي
📅 28 يوليو
🕗 8:00 مساءً
🏟️ استاد برج العرب
🏆 الدوري الممتاز pic.twitter.com/5mwzMDP5KF
التشكيل المتوقع
ورصدت تقارير صحفية، التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك.
ونشر موقع "يلا كورة" تقريرا يرصد فيه التشكيلات المتوقعة لكل من الأهلي والزمالك.
تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى:
عماد السيد
الدفاع:
عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.
الوسط:
طارق حامد – فرجاني ساسي.
الهجوم:
إبراهيم حسن – أيمن حفني أو محمد إبراهيم – أحمد سيد "زيزو"، عمر السعيد.
القمة 118.. ترتيب هدافي مباراة الأهلي والزمالك https://t.co/LMec39l7pN pic.twitter.com/5rr8wzC3l6— ElwatanSport (@Elwatan_Sport) July 27, 2019
تشكيل الأهلي المتوقع:
حراسة المرمى:
محمد الشناوي.
الدفاع:
علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
الوسط:
عمرو السولية – حمدي فتحي.
الهجوم:
رمضان صبحي – صالح جمعة أو وليد سليمان – حسين الشحات، ووليد أزارو.
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