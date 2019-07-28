قمة الأهلي والزمالك.. تشديد أمني وحاكم مجري والتشكيل متوقع

اهتمت وسائل الإعلام المصرية بصورة كبيرة برصد فعاليات القمة 118، التي ستجمع بين الأهلي والزمالك على إستاد برج العرب في الإسكندرية في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الدوري المصري، الأطول في تاريخه، مساء اليوم الأحد، بمواجهة مع الزمالك، رغم أن الفريق الأبيض خسر فعليا فرصة المنافسة على درع الدوري.

وتمكن الأهلي من الفوز بدرع الدوري الممتاز، بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة مقابل هدف وحيد، فيما تعادل الزمالك بهدفين لكل منهما أمام الجونة.

وقالت تقارير صحفية إن أجهزة الأمن المصرية، شددت الإجراءات الأمنية في محيط إستاد برج العرب في الإسكندرية.

وتؤمن أجهزة الأمن مقار إقامة الفريقين، فضلاً عن تأمين مسارات تحرك الحافلات التى تقل لاعبى الفريقين، وتأمين طاقم التحكيم.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، إسناد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز لطاقم حكام من دولة المجر.

وأسندت لجنة الحكام بالكشف عن طاقم حكام مباراة القمة من المجر بقيادة فيرنيتز كاراكو حكما للساحة، ويعاونه كلا من اشتيفان أولبرت مساعد أول، وبولاش بوازش مساعد ثاني، بجانب أدام فوركش حكم رابع.

مباراة اليوم!

الزمالك 🆚 الأهلي

📅 28 يوليو

🕗 8:00 مساءً

🏟️ استاد برج العرب

🏆 الدوري الممتاز pic.twitter.com/5mwzMDP5KF — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 27, 2019

التشكيل المتوقع

ورصدت تقارير صحفية، التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك.

ونشر موقع "يلا كورة" تقريرا يرصد فيه التشكيلات المتوقعة لكل من الأهلي والزمالك.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى:

عماد السيد

الدفاع:

عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

الوسط:

طارق حامد – فرجاني ساسي.

الهجوم:

إبراهيم حسن – أيمن حفني أو محمد إبراهيم – أحمد سيد "زيزو"، عمر السعيد.

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تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي.

الدفاع:

علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط:

عمرو السولية – حمدي فتحي.

الهجوم:

رمضان صبحي – صالح جمعة أو وليد سليمان – حسين الشحات، ووليد أزارو.