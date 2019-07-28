منتخب مصر لليد يكتسح البرتغال ويحصد برونزية "العالم للشباب"

واكتسح منتخب مصر لليد، البرتغال بنتيجة 37-27، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وتمكن منتخب مصر من إنهاء البطولة من دون خسارة إلا مباراة واحدة أمام فرنسا في دور نصف النهائي.
Egypt are the bronze medalists at #Spain2019 🇪🇬🥉— IHF (@ihf_info) July 28, 2019
They defeat Portugal 37:27 to rank 3rd for the thir time in a Junior World Championship👏🏽🔥#handtastic https://t.co/wCMccaAsn7 pic.twitter.com/L8lT3pjHm0
وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما بنتيجة 17-15، قبل أن يستمر الفراعنة في ضغطهم بصورة كبيرة على دفاعات البرتغال ليوسع الفارق إلى 10 أهداف كاملة.
واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها، في مونديال الشباب، الذي تنظمه إسبانيا، حتى تأهل للدور نصف النهائي.
وتأهل المنتخب المصري من الدور الأول، متصدرا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، حيث انتصر في عدة منتخبات هي أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية 36، وفرنسا.
Egypt 🇪🇬 take a 17:15 lead against Portugal into the break.#Spain2019 #handtastic pic.twitter.com/3wTCe59k3L— IHF (@ihf_info) July 28, 2019
وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد خمس مرات من قبل كانت أعوام 93، 99، 2009، 2011، 2015.
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