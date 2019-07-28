تقارير: ريال مدريد يتراجع عن انتقال غاريث بيل إلى الصين

ذكرت تقارير بريطانية أن فريق ريال مدريد الإسباني، تراجع عن صفقة انتقال لاعبه غاريث بيل، إلى نادي جيانغسو سونينغ الصيني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت"، اليوم الأحد، فإن ريال مدريد ألغى الصفقة على الرغم من وصول اللاعب الويلزي إلى الصين صباح اليوم الأحد لإتمام عملية النقل بحسب ما ذكرته بعض التقارير.

ولم توضح "بي بي سي" أسباب إلغاء الصفقة حتى الآن.

Gareth Bale is set to stay at Real Madrid after the Spanish club cancelled a deal that would have seen the Wales winger move to China.



Latest: https://t.co/OeDtYyoYFm pic.twitter.com/tQJnxR5VIb — BBC Sport (@BBCSport) July 28, 2019

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو لوصول الويلزي غاريث بيل إلى الصين لإتمام انتقاله إلى جيانجسو الصيني تاركا ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصفتها التقارير الصحفية بالخرافية.

ويتقاضى غاريث بيل، البالغ من العمر 30 عاما، في الوقت الراهن 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ويعد من أعلى لاعبي العالم تقاضيا للرواتب، لكن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيا.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، كشفت أن "ممثلي بيل يجرون مباحثات مع النادي الصيني، وأن الأخير واثق بشكل متزايد من قدرته على إقناع بيل بالتوقيع للانضمام إلى صفوفه، علما بأن باب الانتقالات بالنسبة إلى الأندية الصينية يقفل بعد أيام فقط وتحديدا الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن عقد بيل سيدر عليه مليون جنيه إسترليني(نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيا.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أن غاريث بيل بقي خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها أمام بايرن ميونخ الألماني 1-3 في هيوستن الأمريكية السبت الماضي، "لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك".

وأضاف: "سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة"، معتبرا أنه سيكون من الأفضل حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.