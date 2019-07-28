نجم المنتخب السوري وفريق أم صلال القطري يهدي قميصه لطفل هولندي (صور)

قدم نجم المنتخب السوري ولاعب فريق أم صلال القطري محمود المواس قميصه كهدية لطفل هولندي كان بين المتفرجين على مبارته الودية مع فريق أوتريخت الهولندي.

وذكرت صفحة نادي "أم صلال" الرياضي على "تويتر" أن النجم محمود المواس قام بالتبرع بقميصه لأحد المتفرجين من الأطفال بعد أن أصابته الكرة أثناء مباراة الفريق.

لقطه اكثر من رائعة من النجم محمود المواس حيث قام بالتبرع بتيشيرته لاحد المتفرجين من الأطفال بعد ما إصابته الكرة اثناء مباراة الفريق @Almawass10 pic.twitter.com/VEaMGrOMsT — نادي أم صلال الرياضي (@ummsalalsc) July 27, 2019

​وانتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بعد أن سجل محمود المواس هدف التعادل في الدقيقة 67.

هداف ام صلال الثاني عن طريق محمود المواس أمام فريق أوتريخت الهولندي والتي انتهت بالتعادل 2-2 @Almawass10 pic.twitter.com/GNqSMqi9qS — نادي أم صلال الرياضي (@ummsalalsc) July 27, 2019

​ويعتبر محمود المواس أحد اللاعبين المتميزين في الدوري القطري وله العديد من الأهداف التي وصفت بالجميلة.