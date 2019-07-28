نجم المنتخب السوري وفريق أم صلال القطري يهدي قميصه لطفل هولندي (صور)

وذكرت صفحة نادي "أم صلال" الرياضي على "تويتر" أن النجم محمود المواس قام بالتبرع بقميصه لأحد المتفرجين من الأطفال بعد أن أصابته الكرة أثناء مباراة الفريق.
لقطه اكثر من رائعة من النجم محمود المواس حيث قام بالتبرع بتيشيرته لاحد المتفرجين من الأطفال بعد ما إصابته الكرة اثناء مباراة الفريق @Almawass10 pic.twitter.com/VEaMGrOMsT— نادي أم صلال الرياضي (@ummsalalsc) July 27, 2019
وانتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بعد أن سجل محمود المواس هدف التعادل في الدقيقة 67.
هداف ام صلال الثاني عن طريق محمود المواس أمام فريق أوتريخت الهولندي والتي انتهت بالتعادل 2-2 @Almawass10 pic.twitter.com/GNqSMqi9qS— نادي أم صلال الرياضي (@ummsalalsc) July 27, 2019
ويعتبر محمود المواس أحد اللاعبين المتميزين في الدوري القطري وله العديد من الأهداف التي وصفت بالجميلة.
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