بالفيديو... نابولي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة

واستطاع فريق نابولي الإيطالي، أن يحقق فوزا ساحقا على نظيره ليفربول الإنجليزي، بثلاثية دون رد، في اللقاء الودي، الذي جمعهما، اليوم الأحد 28 يوليو / تموز.

وأقيم اللقاء، في إطار التحضيرات لمنافسات الموسم الكروي الجديد، بحسب موقع "كوره"، الذي أوضح أن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، حاول تسجيل هدفا في بداية اللقاء، واستطاع تحقيق الهدف الأول في الدقيقة 18، بواسطة لاعبه لورينزو إنسيني.

وقبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، أحرز البارتينوبي، الهدف الثاني في مرمى ليفربول بتوقيع أركاديوش ميليك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين دون رد، وعقب الاستراحة حاول ليفربول تقليص الفارق لكنه اصطدم بمحاولات جادة من نابولي أسفرت، عن إحراز الهدف الثالث، الذي يحمل بصمة أمين يونس في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 90 تصدى حارس نابولي، ويلسون، ليفربول من تسجيل هدفا لمصلحة الريدز، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لصالح نابولي.