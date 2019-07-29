تونس تفوز على الكاميرون في نهائي البطولة الأفريقة للكرة الطائرة

تمكن المنتخب التونسي للكرة الطائرة من الفوز على نظيره المنتخب الكاميروني في نهائي البطولة الأفريقية، الذي دار مساء يوم الأحد 28 يوليو/تموز في قصر الرياضة بالمنزه بتونس العاصمة وذلك بنتيجة 3 أشواط لشوطين تفاصيلها (23-25،25-20، 26-24، 21-25، 15-13).

وحافظ بذلك المنتخب التونسي على لقبه الأفريقي الذي فاز به في النسخة الأخيرة في مصر محققا التاج الأفريقي العاشر، في حين تحصل المنتخب الجزائري على المركز الثالث يليه المنتخب المصري في المركز الرابع.

© Sputnik . Mariem Gdira المنتخب التونسي للكرة الطائرة

يذكر أن المنتخب التونسي هو الأكثر تتويجاً قارياً في 9 مناسبات سنوات 1967، 1971، 1979، 1987، 1995، 1997، 1999، 2003، 2017.