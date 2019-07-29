Widgets Magazine
تسجيل
12:36 29 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    قطر 2022

    طريق أفريقيا إلى كأس العالم 2022 في قطر.. تفاصيل "القرعات الثلاث"

    © Photo / الاتحاد القطري لكرة القدم
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الاثنين 29 يوليو/تموز، قرعة الأدوار الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022.

    ووضع الكاف طريقا وطريقة مختلفة من أجل التأهل إلى مونديال 2022 في قطر، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، التي أقيمت على هامش نهائي كأس أمم أفريقيا في مصر، التي توج بها منتخب الجزائر.

    الطريق إلى قطر

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    "كاف" يصدر تعليمات صارمة قبل نهائي كأس أمم أفريقيا
    ويختلف الطريق إلى قطر بصورة كبيرة عن التصفيات السابقة التي أهلت إلى كأس العالم في روسيا عام 2018.

    وأعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 من خلال 3 مراحل، تسفر في النهاية عن تأهل 5 منتخبات لمونديال قطر.

    واعتمد الكاف في التصفيات الجديدة، ما سبق واتبعه الاتحاد في تصفيات مونديال البرازيل 2014، وهو التصنيف الشهري للمنتخبات.

    وتعد تلك هي المرة الأخيرة، التي سيتأهل عن أفريقيا 5 منتخبات، حيث سيصبح نصيب القارة السمراء في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيصبح من نصيب القارة السمراء 9 منتخبات كاملة، كما سيشارك في المونديال 48 منتخبا.

    3 مراحل

    أعلى 26 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لن تخوض المرحلة الأولى من التصفيات التمهيدية.

    سيشارك في المرحلة الأولى من التصفيات، والتي سيجري خلالها القرعة 28 منتخبا المتأخرين في التصنيف.

    سيتم تقسيم المنتخبات الـ28 إلى قسمين، الأول لمنتخبات الأعلى تصنيفا، والثاني للأقل تصنيفا.

    وسيتم إجراء قرعة، حيث ستواجه المنتخبات الأعلى المنتخبات الأقل، فيما ستكون مباريات الذهاب على أرض المنتخبات الأقل تصنيفا.

    دور المجموعات

    سيتأهل من الدور الأول 14 منتخبا، سيكونون برفقة الـ26 منتخبا الذين استبعدوا من القرعة الأولى، لتجرى القرعة الثانية في التصفيات.

    وفي القرعة الثانية، سيتم تقسيم الـ40 منتخبا إلى 10 مجموعات، وكل مجموعة تضم 4 منتخبات، وسيتم تقسيمهم أيضا حسب تصنيف تلك المنتخبات.

    أصحاب الصدارة في تلك المجموعات العشرة، ستجرى بينهم قرعة "ثالث"، ليخوضوا مع بعضهم البعض مباريات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الـ5 متأهلين الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 في قطر.

    منتخبات القرعة الأولى

    إذن، وفقا لقواعد "كاف" سيشارك في القرعة التي ستجرى اليوم، الـ28 منتخبا الأقل تصنيفا وفقا للفيفا.

    وجاء ترتيب المنتخبات المشاركة في القرعة تلك، على النحو التالي:

    - الصومال

    - إريتريا

    - جيبوتي

    - سيشيل

    - ساو تومي

    - تشاد

    - جنوب السودان

    - غامبيا

    - موريشيوس

    - ليبيريا

    - إثيوبيا

    - جزر القمر

    - بوتسوانا

    - ليسوتو

    - إسواتيني "سوازيلاند"

    - غينيا الاستوائية

    - رواندا،

    - بوروندي

    - السودان

    - توغو

    - ملاوي

    - غينيا بيساو

    - موزمبيق

    - سيراليون

    - ناميبيا

    - أفريقيا الوسطى

    - تنزانيا

    - أنغولا.

    انظر أيضا:

    مونديال قطر 2022 بين مطرقة الاتهامات بالفساد وسندان الضغوطات السياسية
    وكالة: الاقتصاد القطري تأثر ببناء منشآت كأس العالم 2022
    الكشف عن نظام تأهل منتخبات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022
    200 مليون ساعة عمل... انتهاء تجهيز 75% من منشآت مونديال قطر 2022
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, كأس العالم 2022, كأس العالم, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاتة تلتقط صورة لجسر القرم عبر مضيق كرتش
    "قبلة الكوبرا" وبوتين يلاعب طفلة في الكرملين... صور الأسبوع من "سبوتنيك
    أمريكا تطلب من تركيا عدم استخدام إس-400
    أمريكا تطلب من تركيا عدم نشر "إس-400"
    إنفوجرافيك - أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك