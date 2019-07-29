طريق أفريقيا إلى كأس العالم 2022 في قطر.. تفاصيل "القرعات الثلاث"

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الاثنين 29 يوليو/تموز، قرعة الأدوار الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022.

ووضع الكاف طريقا وطريقة مختلفة من أجل التأهل إلى مونديال 2022 في قطر، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، التي أقيمت على هامش نهائي كأس أمم أفريقيا في مصر، التي توج بها منتخب الجزائر.

الطريق إلى قطر

ويختلف الطريق إلى قطر بصورة كبيرة عن التصفيات السابقة التي أهلت إلى كأس العالم في روسيا عام 2018.

وأعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 من خلال 3 مراحل، تسفر في النهاية عن تأهل 5 منتخبات لمونديال قطر.

واعتمد الكاف في التصفيات الجديدة، ما سبق واتبعه الاتحاد في تصفيات مونديال البرازيل 2014، وهو التصنيف الشهري للمنتخبات.

وتعد تلك هي المرة الأخيرة، التي سيتأهل عن أفريقيا 5 منتخبات، حيث سيصبح نصيب القارة السمراء في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيصبح من نصيب القارة السمراء 9 منتخبات كاملة، كما سيشارك في المونديال 48 منتخبا.

3 مراحل

أعلى 26 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لن تخوض المرحلة الأولى من التصفيات التمهيدية.

سيشارك في المرحلة الأولى من التصفيات، والتي سيجري خلالها القرعة 28 منتخبا المتأخرين في التصنيف.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ28 إلى قسمين، الأول لمنتخبات الأعلى تصنيفا، والثاني للأقل تصنيفا.

وسيتم إجراء قرعة، حيث ستواجه المنتخبات الأعلى المنتخبات الأقل، فيما ستكون مباريات الذهاب على أرض المنتخبات الأقل تصنيفا.

تفاصيل قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 🏆https://t.co/WXhrTi1dcP — AS Arabia (@as_arabia) July 28, 2019

دور المجموعات

سيتأهل من الدور الأول 14 منتخبا، سيكونون برفقة الـ26 منتخبا الذين استبعدوا من القرعة الأولى، لتجرى القرعة الثانية في التصفيات.

وفي القرعة الثانية، سيتم تقسيم الـ40 منتخبا إلى 10 مجموعات، وكل مجموعة تضم 4 منتخبات، وسيتم تقسيمهم أيضا حسب تصنيف تلك المنتخبات.

أصحاب الصدارة في تلك المجموعات العشرة، ستجرى بينهم قرعة "ثالث"، ليخوضوا مع بعضهم البعض مباريات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الـ5 متأهلين الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 في قطر.

موعد سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022https://t.co/8lGEEvPExz — MEDI1TV (@Medi1TV) July 28, 2019

منتخبات القرعة الأولى

إذن، وفقا لقواعد "كاف" سيشارك في القرعة التي ستجرى اليوم، الـ28 منتخبا الأقل تصنيفا وفقا للفيفا.

وجاء ترتيب المنتخبات المشاركة في القرعة تلك، على النحو التالي:

- الصومال

- إريتريا

- جيبوتي

- سيشيل

- ساو تومي

- تشاد

- جنوب السودان

- غامبيا

- موريشيوس

- ليبيريا

- إثيوبيا

- جزر القمر

- بوتسوانا

- ليسوتو

- إسواتيني "سوازيلاند"

- غينيا الاستوائية

- رواندا،

- بوروندي

- السودان

- توغو

- ملاوي

- غينيا بيساو

- موزمبيق

- سيراليون

- ناميبيا

- أفريقيا الوسطى

- تنزانيا

- أنغولا.