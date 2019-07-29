في أول لقاء عقب شهور من الخلافات... هكذا قابل رونالدو رئيس ريال مدريد (فيديو)

تسلّم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من الصحيفة الإسبانية العريقة، خلال حفل أقيم في العاصمة مدريد.

وشهد الحفل حضور فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الذي قام بالصعود إلى المنصة وعانق لاعبه السابق، رغم التقارير التي تحدثت عن انهيار علاقة الثنائي بسبب الخلافات التي نشبت خلال فترة الانتقالات.

وخلال إحدى فقرات التكريم، جلس رونالدو محاطا بمجموعة أطفال، ليخبره أحدهم :"لقد حزنت للغاية عند مغادرتك ريال مدريد"، ورد الدون "أنا أيضا".

SEÑAL TV | El cariñoso abrazo entre Cristiano y Florentino en los últimos instantes de la gala https://t.co/t2aMIVmQAf #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/K0L6j3utoX — MARCA (@marca) July 29, 2019

وقال رونالدو عن الجائزة :"هذه الجائزة ستشغل مكانا مميزا للغاية في متحف ألقابي. مدريد مدينة مميزة، ارتحلت إلى العديد من الأماكن، والقليل منها يشبه مدريد".

وأضاف "جزء كبير من سبب فوزي بهذه الجائزة مستمد مما حققته في مدريد. إنه لقب إسباني وقد تشرفت به للغاية".

Unos de los niños que preguntó a Cristiano: "Me dio mucha pena que te fueras del Madrid”

📍Y así repondió el portugués ⬇️ #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/4iMWl1z63Y — MARCA (@marca) July 29, 2019

أتم أسطورة البرتغال "أشكر كل من ساعدوني على الوصول هنا، آمل أن أعود قريبا لمدريد".

يذكر أن الجائزة التي تقدمها صحيفة "ماركا"، سبق وأن فاز بها العديد من الرياضيين مثل راؤول جونزاليس، ليونيل ميسي، دييجو مارادونا، بيليه، باولو مالديني، رافاييل نادال، مايكل جوردان، مايكل فيلبس، مارك ماركيز، باو جاسول، ميجيل إندوراين، أوسيان بولت، روجير فيدرير.