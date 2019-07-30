بيريز عن رونالدو: إنه الأفضل ولا شيء آخر

أثنى فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على أسطورة الميرنغي السابق ولاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه أفضل لاعب في العالم.

جاء ذلك خلال حفل تسلم كريستيانو رونالدو، جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من الصحيفة الإسبانية العريقة، خلال حفل أقيم في العاصمة مدريد.

وشهد الحفل حضور فلورنتينو بيريز، الذي قام بالصعود إلى المنصة وعانق لاعبه السابق، رغم التقارير التي تحدثت عن انهيار علاقة الثنائي بسبب الخلافات التي نشبت خلال فترة الانتقالات.

SEÑAL TV | El cariñoso abrazo entre Cristiano y Florentino en los últimos instantes de la gala https://t.co/t2aMIVmQAf #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/K0L6j3utoX — MARCA (@marca) July 29, 2019

وقال بيريز، خلال مغادرته الحفل: "هل سيفتقد ريال مدريد رونالدو؟ سنفتقد كل ما قدمه طوال حياتنا"، وفقا لصحيفة "ماركا".

وأضاف "أنا من المعجبين بكريستيانو رونالدو، إنه الأفضل ولا شيء آخر، كيف لا يمكنني المجيء أثناء تكريمه؟".

قال رونالدو عن الجائزة :"هذه الجائزة ستشغل مكانا مميزا للغاية في متحف ألقابي. مدريد مدينة مميزة، ارتحلت إلى العديد من الأماكن، والقليل منها يشبه مدريد".

وأضاف "جزء كبير من سبب فوزي بهذه الجائزة مستمد مما حققته في مدريد. إنه لقب إسباني وقد تشرفت به للغاية".

يذكر أن الجائزة التي تقدمها صحيفة "ماركا"، سبق وأن فاز بها العديد من الرياضيين مثل راؤول جونزاليس، ليونيل ميسي، دييجو مارادونا، بيليه، باولو مالديني، رافاييل نادال، مايكل جوردان، مايكل فيلبس، مارك ماركيز، باو جاسول، ميجيل إندوراين، أوسيان بولت، روجير فيدرير.