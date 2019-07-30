كشف سر "حقيبة بلاستيكية" يحملها نجم منتخب الجزائر دائما

أثار حارس المنتخب الجزائري لكرة القدم رايس مبولحي، حيرة العديدين بحمله حقيبة بلاستيكية باهتمام وحرص غريبين.

وأوضحت العديد من المصادر بأن الحارس الأول للمنتخب الجزائري كان يحمل داخل الحقيبة أغراض والدته المتوفاة منذ أكثر من تسع سنوات، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وعانى قائد نادي الاتفاق السعودي كثيرا عقب وفاة أمه، حيث تربى على يديها فقط في ظل غياب أبيه، ما يفسر العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بها.

لكل من يسأل على قصة الكيس الذي يحمله مبولحي

نقولكم هدا الكيس يحمل فيه أغراض والدته المرحومة عائشة و يحمله اينما حل و ارتحل 😥💔 pic.twitter.com/U8dUzXvI5o — 𝓢𝓐𝓑𝓔𝓤𝓡 مكشَّخْ 🇹🇳 🇹🇳 (@ESTunis_1919) July 21, 2019

ويخلد صاحب الـ33 عاما اسم والدته "عائشة" على قفازه الذي يرتديه خلال المباريات.

يذكر أن رايس مبولحي توج مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، كما حصل على جائزة أفضل حارس في البطولة.