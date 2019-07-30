خطوة جديدة من باريس سان جيرمان لرحيل نيمار

نشرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لبيع نجمه البرازيلي نيمار مقابل 180 مليون يورو.

النادي الباريسي أعلن استعداده لتخفيض المبلغ المطروح من أجل خروج نجمه البرازيلي نيمار، للأندية الراغبة بشرائه.

باريس سان جيرمان قام بتخفيض المبلغ المطروح من 300 مليون يورو إلى 180 مليون، في الوقت الذي لايعتزم فيه النادي الباريسي إجراء أي مقايضة مع لاعبين في الصفقة.

المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو، أكد أن خروج مواطنه من الفريق سيكون أفضل للجميع وذلك بسبب رغبة نيمار باللعب في ناد آخر.

كما وأن بيع نيمار سيوفر فرص أفضل للنادي الباريسي من أجل التوقيع مع لاعبين آخرين بالإضافة للسيولة المالية المقدمة.

ويعتبر برشلونة هو الفريق الوحيد المنافس على صفقة نيمار، في الوقت الذي يرغب به البرازيلي للعودة إلى صفوف النادي الكتلوني للعب بجوار ميسي وسواريز.