رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد

قال رونالدو في مقابلة صحفية إنه رحل "بحثا عن تحد جديد".

وأوضح صاحب الـ34 عاما خلال مقابلة صحفية بمناسبة فوزه بـ"جائزة الأساطير"، التي تقدمها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية العريقة، "غيرت الفريق العام الماضي بالرحيل عن ريال مدريد. كنت في حاجة إلى مزيد من الدوافع بعد الفوز بما فزت به. كنت أحتاج تغييرا لأعبر عن نفسي كلاعب كرة قدم لأنني أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه".

SEÑAL TV | El cariñoso abrazo entre Cristiano y Florentino en los últimos instantes de la gala https://t.co/t2aMIVmQAf #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/K0L6j3utoX — MARCA (@marca) July 29, 2019

​وبذلك نفى رونالدو بشكل غير مباشر ما أشيع عن توتر علاقته برئيس النادي فلورنتينو بيريز ودور الخلافات بينهما في رحيله.

وقال رونالدو: "لازلت أمتلك الدوافع وأنا أحب ما أفعل، لكن طبعا أكثر ما أحب أن أحصد الألقاب. الموسم الماضي فزنا بثلاثة: الدوري والسوبر مع يوفنتوس ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال".