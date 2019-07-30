بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وتوتنهام (0-1) في كأس أودي

فاز توتنهام بهدف دون رد على ريال مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس "أودي" الودية، على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد هاري كين، قائد السبيرز في الدقيقة 22.

لتتواصل النتائج السلبية لريال مدريد في فترة الإعداد، إذ لم يفز في أي من المباريات الأربع الودية التي خاضها، واكتفى بتعادل واحد و3 هزائم.

وبذلك ينتظر ريال مدريد الخاسر من بايرن ميونخ الألماني وفنربخشة التركي ليواجهه في مباراة المركز الثالث غدا الأربعاء.

أما توتنهام فيلعب غدا الأربعاء أيضا في وقت لاحق أمام الفائز بينهما لتحديد بطل الدورة الودية.