بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وتوتنهام (0-1) في كأس أودي

وسجل هدف المباراة الوحيد هاري كين، قائد السبيرز في الدقيقة 22.
📸 The strike that sealed the win.#AudiCup ⚪️ #COYS pic.twitter.com/sludKscOSw— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 30, 2019
لتتواصل النتائج السلبية لريال مدريد في فترة الإعداد، إذ لم يفز في أي من المباريات الأربع الودية التي خاضها، واكتفى بتعادل واحد و3 هزائم.
وبذلك ينتظر ريال مدريد الخاسر من بايرن ميونخ الألماني وفنربخشة التركي ليواجهه في مباراة المركز الثالث غدا الأربعاء.
أما توتنهام فيلعب غدا الأربعاء أيضا في وقت لاحق أمام الفائز بينهما لتحديد بطل الدورة الودية.
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